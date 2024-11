Serena esmurra sem dó Cristina e coloca vilã na rua em 'Alma Gêmea'

Nos próximos capítulos de 'Alma Gêmea' (Globo), Serena (Priscila Fantin) colocará Cristina (Flávia Alessandra) em seu devido lugar, esmurrando e expulsando a vilã de sua casa.

O que vai acontecer

Determinada a recuperar as joias de sua avó, Cristina aproveitará que Rafael (Eduardo Moscovis) está na estufa para invadir a casa do ex-marido. Na sala, ela dará de cara com Serena, que questionará o motivo da vilã aparecer no local.

Enquanto Ivan (Thiago Luciano) distrairá os funcionários da casa, a megera exigirá que Serena lhe entregue as joias. Ciente do sangue derrubado por conta dos acessórios, a mocinha garantirá que Cristina nunca colocará as mãos nelas. "Não é justo que tenha essas joias, Cristina. Elas são um símbolo. Se essas joias fossem para suas mãos elas simbolizariam a sua vitória", dirá a personagem.

Ainda assim, Cristina insistirá em subir até o quarto, mas será impedida por Serena, que se colocará na frente. Determinada, a vilã soltará um tapa na cara da rival, que não deixará barato.

Mostrando que também é forte, Serena fará a vilã perder o rumo ao lhe dar duas bofetadas. "Eu não tenho medo de você, Cristina! Eu nunca quis encostar as minhas mãos em você, mas você começou… Eu sou forte! Eu fui criada na mata!", afirmará.

A briga ficará ainda mais intensa, com puxão de cabelo, tapas e mais tapas. Todo o barulho chamará a atenção de Judith (Keruse Bongiolo), que descerá as escadas afirmando que ligará para a polícia. "Não precisa chamar ninguém, Judith! Eu mesma vou por a Cristina para fora daqui! Eu já lutei com bicho, com gente ruim… Eu não tenho medo de você, não, Cristina! Vai para fora da minha casa!", garantirá Serena.

Arrastando Cristina, a mocinha a jogará na rua, deixando a vilã largada no chão. "Fora daqui! Fora, Cristina! Essa casa não é mais sua. Você nunca vai ter as joias", gritará a protagonista, humilhando a rival.