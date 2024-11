Sem água, peões reclamam da falta de higiene: 'Vai voltar a virose'

Na manhã desta segunda-feira (4), os peões de A Fazenda (Record) foram punido e ficarão 24 horas sem água encanada.

O que aconteceu

Gilsão e Albert reclamaram que sem água encanada, os colegas de confinamento não tinham cuidado com os recipientes usados para a pegar água no poço e levar para sede para lavar louça, banheiro, e afins.

O ex-Power Couple reclama que colocaram o balde, que fica no chão do poço, na pia da cozinha, para lavar louça. "Um nojo. Vai voltar a virose", dispara Albert.

Gilsão relata ter visto Sacha lavar as mãos dentro do balde.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 120973 votos 0,23% Albert Bressan 0,50% Babi Muniz 0,26% Fernando Presto 0,26% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,57% Gui Vieira 0,26% Gilsão 0,26% Gizelly Bicalho 0,24% Juninho Bill 3,18% Luana Targino 33,74% Sacha Bali 3,03% Sidney Sampaio 7,30% Vanessa Carvalho 7,25% Yuri Bonotto 42,88% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 120973 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso