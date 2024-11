Quincy Jones se declarou à filha antes de sua morte: 'Te amo eternamente'

Quincy Jones fez uma homenagem à filha horas antes de morrer neste domingo (03), aos 91 anos.

O que aconteceu

O músico celebrou o aniversário de 58 anos de Martina Jones no último sábado (2). O post foi a última publicação do artista no Instagram, no qual ele aparece sorridente abraçado à filha.

Em seu texto, Quincy expressou sua admiração pela filha. "Feliz aniversário para a minha Tina Beena! Sou muito orgulhoso de ser seu papa!", escreveu ele.

Grande abraço, te amo eternamente. Quincy Jones em sua última declaração para a filha

O produtor morreu algumas horas depois, na noite de domingo (3). Jones estava cercado de sua família em sua casa em Bel Air, Los Angeles.

Quincy Jones foi um músico lendário, responsável por hits como "Thriller", de Michael Jackson, e "We Are The World". Ao longo de sua carreira, ele fez muitas parcerias com músicos brasileiros e ainda se tornou produtor de cinema.