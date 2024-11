Quincy Jones convenceu Will Smith a ser ator: 'Fez acontecer em 2 semanas'

Quincy Jones, que morreu no domingo (3), foi o responsável por conduzir Will Smith, 56, à carreira de ator.

O que aconteceu

Smith era um rapper em ascensão - porém endividado - quando Jones o convidou para estrelar "Um Maluco no Pedaço". A sitcom o projetou internacionalmente e faz sucesso até os dias atuais, tendo chegado a ganhar um reboot recentemente.

Quando o produtor o chamou para o teste, Will inicialmente relutou, pois jamais havia pensado em interpretar até então. "Nunca tinha estudado nada", admitiu o marido de Jada Pinkett Smith, em entrevista ao portal Complex.

Jones, então, ofereceu-se para prepará-lo e prometeu transformá-lo num ator em apenas 15 dias. "Ele me chamou para outro quarto e perguntou o que eu precisava. Falei que precisava de algumas semanas porque não era ator. Ele disse que eu precisava de duas semanas: 'Vamos fazer isso acontecer em duas semanas', disse ele para mim."

O produtor também escreveu e produziu o tema de abertura de "Um Maluco no Pedaço", recordado até hoje. A sitcom, aliás, foi batizada originalmente como "The Fresh Prince of Bel-Air" porque Fresh Prince era o nome artístico que Smith usava como rapper.