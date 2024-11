Príncipe William chega à África do Sul para viagem com foco no clima

CIDADE DO CABO (Reuters) - O príncipe britânico William desembarcou na Cidade do Cabo na segunda-feira para uma viagem de quatro dias à África do Sul, centrada em seu Prêmio Earthshot anual para inovadores ambientais.

O herdeiro do trono britânico participará de uma cúpula global sobre vida selvagem e se reunirá com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, durante a viagem, que é a primeira que ele faz à África do Sul desde 2010.

Na quarta-feira, ele participará da cerimônia de premiação do Earthshot Prize, que dá a cinco vencedores 1 milhão de libras (1,3 milhão de dólares) cada um para desenvolver projetos que abordem as mudanças climáticas e outras questões ambientais.

William lançou o prêmio em 2020, inspirado por uma visita à Namíbia. Seu nome é uma homenagem ao ambicioso projeto "moonshot" do ex-presidente dos EUA John F. Kennedy, que levou ao pouso lunar em 1969.

"Até o final da semana, quero que o Prêmio Earthshot tenha proporcionado uma plataforma para todos os inovadores que estão promovendo mudanças em suas comunidades, incentivado investidores em potencial a acelerar as soluções africanas e inspirado jovens de toda a África que estão engajados em questões climáticas", disse ele em uma declaração antes da visita.

O príncipe de Gales está fazendo a viagem sozinho, já que sua esposa Kate ainda está tentando voltar ao trabalho depois de terminar a quimioterapia preventiva para o câncer.

A África do Sul é uma ex-colônia britânica e algumas pessoas pediram a devolução dos diamantes originalmente descobertos no país e depois colocados nas joias da coroa britânica.

