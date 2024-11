Pergunta do ENEM 2024 referencia novelas Escrava Isaura e Roque Santeiro

Uma pergunta feita no ENEM 2024, realizado no último domingo (3), fez referências as novelas 'Escrava Isaura' (1976) e 'Roque Santeiro' (1985).

O que aconteceu

As novelas, que foram sucessos entre os anos 1970 e 1980, foram citadas em uma questão sobre a influência que as tramas brasileiras têm em diferentes lugares do mundo. A pergunta comparava dois textos escritos em 2021, um da BBC e outro da TV Brasil, que falavam das influências das tramas brasileiras na Rússia e em Angola.

A questão queria saber o que ambos os países tinham em comum, apesar das diferenças continentais e sociais. Entre as respostas estavam as alternativas: a) cultural, ao subjetivarem costumes da teledramaturgia estrangeira. b) econômico, ao importarem confecções de estilistas famosos. c) geográfico, ao encurtarem distâncias de caráter ideológico. d) antropológico, ao adaptarem valores de povos tradicionais. e) político, ao adotarem sistemas de governos democráticos.

O gabarito oficial ainda não foi divulgado, mas de acordo com especialistas, a resposta correta é a alternativa A.