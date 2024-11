Perfil de Zé Love cita carro de som perto da Fazenda: 'Não compactuamos'

O perfil de Zé Love em uma rede social comentou nesta segunda-feira (4) sobre um suposto carro de som de fãs que passaria próximo à sede da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No X, antigo Twitter, o perfil de Zé Love citou uma notícia de que fãs de Zé Love queriam levar um carro de som para o jogador. "Normalmente não damos atenção a notícias falsas, mas essa é tão absurda que precisamos esclarecer", afirmou o perfil.

A Record TV trabalha em parceria com as assessorias e famílias dos participantes para impedir qualquer interferência externa no jogo. Desde que surgiram rumores sobre tentativas de fãs de enviar carros de som, a própria assessoria do Zé entrou em contato com a produção para avisar. (…) Não nos responsabilizamos por ações de fãs fora do nosso controle e não compactuamos com esse tipo de atitude.

A nota ainda diz que os administradores de Zé Love "têm todas as provas" do ocorrido.

Se a notícia do carro de som fosse verdade, esta não seria a primeira vez que um automóvel com mensagens "invadiria" a sede da Fazenda. Na edição do ano anterior, os peões foram acordados em um dos dias com um carro próximo à sede —mas a produção tocou uma música para abafar sons externos.

Normalmente não damos atenção a notícias falsas, mas essa é tão absurda que precisamos esclarecer. A Record TV trabalha em parceria com as assessorias e famílias dos participantes para impedir qualquer interferência externa no jogo. Desde que surgiram rumores sobre tentativas de… -- Zé Love 🩴 (@Ze_Love) November 4, 2024

