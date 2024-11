Peões criticam vida sexual de Sacha: 'Soca fofo, enforca errado, geme fino'

Flora, Gilson e Fernando seguiram criticando seus rivais na tarde desta segunda-feira (4) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, Flora disse que Sacha "acorda, faz o VT dele, e já tá entregue o serviço do dia". "Ontem, a gente deu palco pra ele, não pode fazer isso não", reclamou. "É que os garotos [Gui e Yuri] dão palco pra ele. Eles parecem que realmente trabalham pro Sacha."

Sidney concordou. "Mesmo que a gente não fale, eles começam a falar dele."

Fernando disse que Yuri e Guia pareciam "dois empregados" de Sacha dele. "Dois diaristas do Sacha. Dois trouxas".

Gilson brincou que Fernando cozinhava para o peão, e o aliado rebateu. "Eu trabalho pro coletivo. Esse filho da put* aí eu vou socar a cara dele".

E ainda deve ser broxa esse aí. Não deve nem dar pra trocar por favores sexuais. Tem um cara que come fofo, soca fofo Fernando

Flora acrescentou: "Soca fofo, enforca errado, geme fino, bate fraco."

