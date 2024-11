Pênis pequeno faz gozar, sim, e estas posições vão te ajudar a chegar lá

Quem pensa que não existe prazer no sexo com um homem de pênis pequeno está muito (muito mesmo!) enganado. O tamanho do órgão masculino, mesmo quando menor que a média, pode oferecer orgasmos inesquecíveis. É tudo uma questão de ajuste —literalmente.

Um pênis considerado normal pode variar de 8 a mais de 20 centímetros, em ereção. Abaixo disso, é considerado um pênis pequeno —e menores que 7 centímetros, micropênis. Apesar das muitas variações de tamanhos, formatos e até coloração, o que interessa mesmo é saber tirar o máximo proveito do membro, mesmo sendo menor que o da maioria.

A seguir, veja dicas dos movimentos mais apropriados para pênis pequenos.

Homem em pé

Imagem: iStock

Para a gravidade trabalhar a favor dos dois, o homem deve ficar em pé. Enquanto isso, a mulher entrelaça a cintura dele com as pernas. Ele pode segurá-la com as mãos apoiadas no glúteo ou encostar o par numa parede. O peso do corpo feminino vai fazer o pênis entrar mais e mais.

Papai-mamãe invertido

Imagem: Istock

Sabe o papai-mamãe? É mais ou menos a mesma posição, só que o cara fica embaixo, de barriga para cima, e a mulher, por cima, de barriga para baixo. A posição permite uma boa penetração, porque quem está na posição mais alta controla quanto o pênis entra. De quebra, o contato estimula bastante o clitóris.

Homem deitado, mulher agachada

Imagem: Istock

O homem deve se deitar sobre superfície plana, enquanto a mulher precisa se agachar e sentar sobre as pernas dobradas, equilibrando-se nas pontas dos pés e se encaixando no pênis. O movimento de sobe-e-desce deve ser alavancado pela força nas coxas, ou seja, é bom ter um certo condicionamento físico. Mas, quando cansar, é só segurar o calcanhar com as mãos e usar os braços para apoiar o movimento. A posição pode ser feita de frente ou de costas para quem está deitado e, também, adaptada para o sexo gay.

Ajoelhado

Imagem: Istock

Outra posição que pede um certo malabarismo: o homem fica de joelhos sobre a cama ou outra superfície e a mulher, deitada, de barriga para cima. Ele deve elevar os quadris dela e, puxando-a para perto, levantar as duas pernas da parceira, que ficarão apoiadas nos ombros dele, durante todo o ato sexual.

De quatro

Imagem: Istock

Tanto para casais héteros como gays, essa posição não tem erro: enquanto o homem se mantém em pé, o par fica na posição de quatro em cima da cama ou apoiado em alguma estrutura mais alta. Prefira o vaivém ao invés do tira-e-põe —a intensidade do movimento vai ditar o prazer. Fica melhor ainda se usar as mãos livres para estimular outros pontos do corpo.

Na cadeira ou sentado na cama

Imagem: Istock

Na cadeira ou beirada de uma cama, o homem deve se sentar e apoiar os pés no chão. De frente para ele, a mulher também fica sentada, encaixando-se e permitindo a penetração. É ela quem comanda todos os movimentos, sejam de vaivém ou circulares. Dica: é bom evitar subir e descer para o pênis não sair do lugar.

Fontes: Gislene Teixeira e Vanessa de Oliveira, sexólogas

*Com matéria publicada em 17/06/2023