Osmar faz confissão que deixará Madalena devastada em 'Volta Por Cima'

No capítulo de "Volta Por Cima" (Globo) desta próxima terça-feira (5), Osmar (Milhem Cortaz) deixará Madalena (Jéssica Ellen) arrasada com confissão.

O que vai acontecer

Desconfiada de que o tio roubou o bilhete premiado, Madá será direta e questionará se Osmar pegou algo que era de seu pai. Torcendo para que a sobrinha não tenha descoberto nada, o pilantra se fará de sonso. "Não, tô aqui pensando do que você pode estar falando? Alguma camisa? Não peguei, não. Não tem nada no meu armário...".

Ao perder a paciência, a protagonista mencionará o prêmio da loteria, algo que chocará o namorado de Violeta (Isabel Teixeira). Certo de que ninguém nunca descobriria seu golpe, ele não saberá mais como responder a parente.

Visivelmente decepcionada com Osmar, a namorada de Jão (Fabrício Boliveira) pressionará o irmão de Doralice (Tereza Seiblitz). "Tio, não entrou ninguém de estranho lá em casa. E mesmo antes de você vir morar aqui, você falou na delegacia que tinha dinheiro pra pagar o advogado. E toda vez que você se refere a esse dinheiro que você diz que tem, você não fala a origem! Além de repetir o tempo inteiro 'meu dinheiro é de vocês também'! Foi você que pegou? Foi você? FALA!".

Já com a voz embargada, o personagem cairá em lágrimas ao admitir sua culpa. "Fui eu. Se eu não fizesse, eu ia morrer", confessará para Madalena.

