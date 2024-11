Matheus Nachtergaele volta como Cenoura em 2ª temporada de 'Cidade de Deus'

Matheus Nachtergaele, 56, está confirmado na segunda temporada de "Cidade de Deus: a Luta Não Para", série da plataforma Max. Ele volta a interpretar o personagem Cenoura, destaque no filme de grande sucesso lançado em 2002.

A volta de Cenoura

Cenoura volta à comunidade após deixar prisão. Figura central na violenta guerra de facções em 1980 — cenário apresentado no filme —, o personagem retorna após os eventos que o levaram à detenção.

Poderoso traficante, Cenoura foi rival de Zé Pequeno (Leandro Firmino) no filme. Mesmo desejando manter-se longe do crime, uma dívida com o amigo Curió e o comprometimento com a comunidade fazem personagem de Matheus Nachtergaele reassumir o papel de liderança no tráfico da Cidade de Deus.

Participar do filme de 2002 foi uma experiência maravilhosa, segundo o ator. "O longa de Fernando Meireles marcou época, deixou marcas profundas no público e na estética do nosso cinema", afirmou Matheus em declaração cedida pela plataforma Max.

A primeira temporada é realmente incrível! Eu estou muito animado para voltar ao Sandro Cenoura e rever amigos, temas e me aventurar nessa viagem de entretenimento cheio de realismo, aventura e denúncias! Vai ser lindo.

"Cidade de Deus: a Luta Não Para" é uma série HBO Original produzida pela O2 Filmes. Os produtores responsáveis pelo projeto são Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, e os coprodutores são Cris Abi e Gustavo Gontijo. Aly Muritiba assina a direção-geral.