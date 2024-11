Lexa será mãe de uma menina; saiba qual foi o nome escolhido

Lexa realizou seu chá revelação no último domingo, 3. A cantora está grávida de seu noivo, Ricardo Vianna, e realizou o evento para descobrir o sexo do primeiro filho do casal. Eles descobriram que estão esperando uma menina, que se chamará Sofia.

O momento foi transmitido ao vivo na redes sociais da cantora. Mais de 100 mil pessoas estavam na live no momento da revelação. Anitta, Bruna Griphao e Pocah estavam presentes no evento para celebrar a gravidez da amiga.

A cantora revelou a gestação no final de outubro. "O meu maior sonho está dentro de mim. A maior bênção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado [...] Papai está cuidando da mamãe com muito amor e te abençoa todos os dias antes com um sinal da cruz ao acordar e antes de dormir", escreveu nas redes sociais.

O casal começou a namorar em outubro do ano passado, cerca de um mês após do divórcio da cantora com MC Guimê. No último dia 11, eles celebraram o noivado em uma festa intimista.