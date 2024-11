Lexa rebate críticas e se pronuncia sobre relação com a enteada

Lexa descobriu que está grávida de uma menina e recebeu críticas pela forma que tratou a enteada, Cecília, 9 anos, filha de Ricardo Vianna.

O que aconteceu

Cecília estava ao lado do casal e algumas pessoas disseram que Lexa não foi carinhosa com a criança durante o chá revelação. Ao ver a fumaça rosa, Lexa caiu no chão e levou a enteada junto. O momento aconteceu na noite de domingo (3).

A cantora explicou que estava muito emocionada e ressaltou que tem uma ótima relação com a enteada. "As pessoas deveriam levar em consideração a emoção de uma mãe. Minha primeira filha, gente, eu tava inquieta, tava tão mais nervosa. Amo minha enteada, e ela, por ser tão grudada comigo, exatamente pela relação maravilhosa que temos, despencou comigo tadinha", disse.

A artista disse que, depois, se preocupou com o tombo. "Depois, fiquei preocupada pela maneira que caí no chão, mas na hora não reparamos nada. Foi emoção, só isso. Nossa Sosso tem uma família linda. Quem acompanha pelas redes sociais sabe da tamanha amorosidade que eu e Cecília temos uma pela outra".