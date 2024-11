Jão confronta Neuza após descobrir atitude inexplicável em 'Volta Por Cima'

No capítulo de terça-feira (4) em 'Volta Por Cima' (Globo), um aluno passa mal na academia, e Nando se preocupa. Jayme pede folga na empresa.

Madalena corta relações com Osmar. Lucas sente-se mal, e Cida desiste de sair com Sidney. Roxelle conta para Sidney que Neuza chegou ao ponto final no carro de Edson.

Osmar convida Tati para ir à sua casa, e Madalena tenta impedir. Sidney questiona Cida sobre seus sentimentos por ele. Jão confronta Neuza sobre a carona que pegou com Edson. Madalena conversa com uma especialista em empreendedorismo. Tati decide procurar Osmar.