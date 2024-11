Irmã de Deolane detona Klara Castanho e joga na cara: 'Te ofereci ajuda'

Daniele Bezerra, 38, criticou Klara Castanho, 24, por ter reagido de forma bem-humorada a uma fantasia de Thaís Belchior, 34, que ironizava a prisão de Deolane Bezerra, 36.

O que aconteceu

Klara demonstrou ter achado graça do figurino com que Thaís compareceu à festa dada por Gloria Groove, 29, neste final de semana. A convidada surgiu abraçada a um tigre, com a boca coberta por uma mordaça e usando tornozeleira eletrônica. "A tornozeleira, pelo amor!", comentou Klara em um post com fotos de Thaís fantasiada. A atriz de "Garota do Momento" apagou o comentário pouco depois.

Daniele, por sua vez, reagiu revoltada à reação debochada de vários famosos à fantasia de Belchior. "Tomara que um dia você e sua mãe não sejam presas injustamente. Aliás, a todos vocês que aqui dão risadas, principalmente algumas pessoas públicas, que, ao menos, deveriam entender a dor de uma exposição injusta", comentou a advogada.

Ela se dirigiu diretamente a Klara e recordou ter oferecido seu apoio à atriz em um momento difícil. "Na sua dor, eu te ofereci ajuda gratuita, lembra? Espero que nunca aconteça uma injustiça parecida com vocês, e muito menos com vossa mãe."

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram