Zé Love analisa jogo de rival: 'Quem se faz de coitado, não ganha'

Na área externa de A Fazenda 16 (Record), Albert, Gizelly e Zé comentaram o jogo de Sacha durante o fim da tarde de segunda-feira (4).

O que aconteceu

Albert criticou o jogo do ator. "O cara confima que ele te provocou pra você [Zé Love] agredir ele, ele está incintando a agressão."

Gizelly demonstrou preocupação. "Fala isso de novo porque um discurso falado várias vezes se torna realidade. Muitas pessoas ganham o programa falando que é coitado, e não é coitado, mas se faz."

Zé Love discordou da ex-BBB. "Não, quem se faz de coitado não ganha. Na verdade, quando acontece as coisas de verdade sim."

Quem se faz você sabe que não vai pra frente! Uma hora, em vez da mentira se tornar verdade, se torna cansativa . Zé Love

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 133249 votos 0,29% Albert Bressan 0,58% Babi Muniz 0,28% Fernando Presto 0,24% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,54% Gui Vieira 0,29% Gilsão 0,27% Gizelly Bicalho 0,61% Juninho Bill 2,90% Luana Targino 33,69% Sacha Bali 3,22% Sidney Sampaio 7,21% Vanessa Carvalho 6,62% Yuri Bonotto 43,22% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 133249 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso