Gil do Vigor é barrado na imigração dos Estados Unidos: 'Não é fácil ser humilhado'

Gil do Vigor usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 4, para contar que foi barrado pela imigração nos Estados Unidos. O ex-BBB está em Chicago, onde faz seu PhD e revelou que não é a primeira vez que passa por essa situação.

"Eu chegando aqui nos EUA às 5 da manhã pois tenho aula às 8h e a imigração me barrando. Sério, às vezes me questiono se preciso passar por isso todas as vezes. Real, oficial. Não vou suportar isso sempre não, é sempre uma humilhação", disse.

Depois de uma hora, ele voltou aos Stories do Instagram para avisar que tudo havia se resolvido e que já estava em casa. "Tomar um banho que tenho apenas 50 minutos para chegar na universidade. E assim seguimos firmes no propósito do PhD. Mas não é fácil ser humilhado. Por isso eu falo, não existe lugar melhor do que nossa terra, amo meu Brasil."

O ex-BBB já havia relatado a mesma situação em janeiro. Na época, ele disse que ficou parado, esperando alguém que não sabia quem era com muitas pessoas encarando, como se ele fosse algo errado. "Até para estudar somos humilhados", disse.