Flor disse que Sacha não gritou com Flora: 'Não foi para humilhá-la'

Flor e Albert estavam conversando sobre a recente briga generalizada que teve na A Fazenda 16 logo após a dinâmica da A Hora do Faro, no domingo (3).

O que aconteceu

Flor disse que Sacha não teve a intenção de gritar com Flora e pediu desculpas a peoa pelo mal- entendido.

Flor falou par Albert que Flora questionou o aconteceu. "Ela me perguntou se havia gritado com ele. Eu disse que não, que ela tinha falado normal. Depois, vi que ela ia me perguntar se o Sacha tinha gritado com ela, mas não perguntou. Caso ela perguntasse, eu ia responder."

Flora, eu vi ele aumentando a voz porque estava todo mundo gritando. Estava tendo discussões separada e vocês dois.

Flor completou. "Foi isso que eu vi. Não vi ele gritar com você porque é mulher. Ele aumentou a voz não para te humilhar, mas para tentar ser ouvido. E mesmo assim não dava para ouvir."

