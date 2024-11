Festa do Livro da USP 2024 tem novidade e grandes descontos; veja data

A Festa do Livro da USP começa na quarta-feira, 6, e vai até domingo, 10. O evento, que está em sua 26ª edição, ocorre presencialmente e com a participação de mais de 200 editoras, que oferecerão descontos de no mínimo 50% sobre o preço de capa dos exemplares.

Realizada pela Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), a feira ocorre na Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C, na Cidade Universitária, na zona oeste da capital paulista.

Nos dias 6, 7 e 8 (quarta, quinta e sexta), o evento será das 9h às 21h. Já nos dias 9 e 10 (sábado e domingo), a festa começa às 9h e acaba mais cedo, às 19h. A entrada é gratuita.

Uma novidade da 26ª edição é um sistema de busca integrada disponível no site da Festa, permitindo que o leitor consulte o livro que deseja a partir de título, assunto, editora ou autor, e saiba em que estande pode encontrá-lo. Clique aqui e confira .

Além disso, neste ano, o evento recebe uma delegação de 18 editoras comerciais e universitárias da Argentina.

Livros com desconto

A extensa lista de editoras participantes inclui alguns dos maiores grupos editoriais do País, como Companhia das Letras, Record e Intrínseca. Também é a chance comprar livros acadêmicos por um preço mais acessível nos estantes da anfitriã Edusp e da Editora Unesp, por exemplo. Aleph, Antofágica, Editora 34, Fósforo, L&PM, Planeta, Todavia e WMF Martins Fontes são outras participantes.

Para saber quais livros serão comercializados na feira e os valores, basta acessar o site e conferir a lista de títulos disponibilizados por cada editora, clicando aqui .

Como chegar na Festa do Livro da USP

A Festa do Livro da USP acontece na Cidade Universitária, no Butantã, zona oeste da capital paulista. A feira está localizada na Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C.

É possível chegar ao local pela Estação Butantã da Linha Amarela do metrô, utilizando as linhas circulares de ônibus 8082-10 e 8083-10 (dias de semana), 8012-10 e 8022-10 (sábado e domingo); ou pela Estação Cidade Universitária da Linha Esmeralda da CPTM.

26ª Festa do Livro da USP

Quando: 6 a 10 de novembro

Onde: Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo

Horário: das 9h às 21h (quarta, quinta e sexta) e das 9h às 19h (sábado e domingo)

Entrada gratuita