Ex-Miss Bumbum diz que dieta de 1.200 ovos por mês aumenta libido

Rosana Ferreira, a primeira Miss Bumbum, deu detalhes de sua dieta à base de ovos.

O que aconteceu

A ex-Miss Bumbum contou que a dieta à base de ovos não apenas ajuda a manter o corpo em forma, mas também tem efeitos positivos em sua vida sexual. "Eu percebo que essa alimentação me deixa com mais disposição, tanto para o treino quanto para a vida pessoal"

A influenciadora também revelou que a dieta já foi motivo de término de um relacionamento. "Ele me pediu para escolher: os ovos ou ele"

Apesar do foco, Rosana admitiu que a dieta restrita acaba sendo um desafio para sua vida social. "No começo, dá para disfarçar, mas depois as pessoas percebem que você come ovo no café, no almoço e no jantar!"