Ex-BBB Alane Dias termina namoro com Lucas Silva, diz jornal

Alane Dias, 24, e Lucas Silva, 41, não estão mais juntos após cinco meses de namoro, segundo informações do Extra.

O que aconteceu

Oficialmente, eles ainda não se pronunciaram - porém, as fotos nas redes sociais foram apagadas -, mas fontes ligadas ao ex-casal disseram ao Extra que a distância foi o problema na relação. Lucas Silva mora em Vitória, no Espírito Santo, e Alane, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo o Extra, os holofotes também interferiram na relação. Lucas, que é compositor e empresário do irmão, o cantor Silva, é também ex-cantor gospel e não gostou dos bastidores do mercado que viveu.

Lucas Silva e Alane Dias se conheceram antes da paraense ser reconhecida nacionalmente por sua passagem no BBB 24. Eles oficializaram a relação em setembro com fotos compartilhas nas redes sociais.