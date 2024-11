Davi Brito deixa de seguir Bia do Brás após climão em premiação

Davi Brito, 22, causou frisson nas redes sociais ao dar unfollow em Beatriz Reis, 24, uma de suas principais aliadas dentro do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O campeão do reality global não segue mais a ex-sister no Instagram. De acordo com o jornal Extra, apenas Alane, Isabelle e Matteus seguem entre seus contatos na rede social. Bia, entretanto, continua seguindo Davi.

A aparente ruptura entre os dois aconteceu após um suposto desentendimento no Prêmio Jovem Brasileiro, em setembro.

Davi e Bia foram contemplados como melhores participantes de reality show, mas somente ele subiu para receber o prêmio. Segundo Guto Melo, um dos organizadores do evento, um dos dois se recusou a dividir o palco com o outro.