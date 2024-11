Quem é Clarabela, que forma triângulo amoroso em 'O Auto da Compadecida 2'?

Fabiula Nascimento, 46, interpreta Clarabela em "O Auto da Compadecida 2". Atriz falou com exclusividade para Splash sobre a personagem que formará um triângulo amoroso com Chicó (Selton Mello) e Rosinha (Virgínia Cavendish) no filme.

Quem é Clarabela

Clarabela desfez noivado para dedicar-se ao autoconhecimento e sonha em estudar existencialismo. Apaixonada por artes plásticas, poesia e atuação, a personagem vive a hipocrisia da elite coronelista do local ao lado do pai, o coronel Ernani (Humberto Martins).

Fabiula Nascimento afirma que o filme é um projeto "especial". "É uma personagem super divertida, um encanto de fazer. Os figurinos são uma obra de arte", diz a atriz, em vídeo de divulgação com exclusividade para Splash.

Há um triângulo com Chicó e Rosinha, mas muita coisa acontece ao longo do caminho.

Clarabela chega da capital para passar uma temporada em Taperoá. Ao conhecer Chicó, logo se interessa pelo protagonista, mas terá de lidar com as repressões do pai e com Rosinha, que também é apaixonada pelo personagem interpretado por Selton Mello.

"O Auto da Compadecida 2" recria a nova Taperoá nos anos 1950, quase 25 anos após a história do primeiro longa. Estreia nos cinemas acontecerá em 25 de dezembro.