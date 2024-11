Cenas reveladoras: Nahum pede para ver filho biológico em 'Mania de Você'

Nahum (Ângelo Antônio) vai começar a revelar alguns de seus segredos em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

O pai de criação de Mavi (Chay Suede) está cada vez mais próximo de Moema (Ana Beatriz Nogueira). Os dois tiveram um passado juntos e agora estão ensaiando retomar o romance.

Após Viola (Gabz) sofrer um golpe, Nahum será coagido por Moema. A cozinheira será vítima de uma fake news de Mavi e Luma (Agatha Moreira) e acabará presa. A tia de Rudá (Nicolas Prattes) se envolve e exige que Nahum convença Mavi a contar o que fez a Viola.

Em meio a essa reviravolta, Nahum fala com Moema sobre Rudá. Ele questiona a veterana acerca da possibilidade de se encontrar oficialmente com o pescador. Esse é um indício de que o ex de Mércia (Adriana Esteves) revelará que é o pai biológico do rapaz.

Rudá (Nicolas Prattes) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ao que parece, Rudá é filho de Nahum com Moema. A revelação tanto da paternidade quando da maternidade da "falsa tia" cairia como uma bomba na vida de Rudá. Há outra uma hipótese remota de que Iberê (Jaffar Bambirra) também seja filho do porteiro, mas nesse caso com Mércia.

