Barraco toma conta do concurso de Miss Grand International; assista

Vídeos do Miss Grand International, concurso de beleza na semana passada em Bangcoc (Tailândia), estão viralizando na web por conta de um barraco.

O que aconteceu

Tudo aconteceu quando um membro da equipe de Mianmar ficou furioso e decidiu arrancar a coroa do terceiro lugar da cabeça de sua própria concorrente, indignada por não ter ficado naquela posição. Thae Su Nyein, 18, ficou com a terceira colocação.

A vencedora foi a indiana Rachel Gupta, e a segunda colocada, foi a filipina Christine Juliane Opiaza. Nas imagens que circularam nas redes sociais, o diretor do Miss Grand Myanmar, Htoo Ant Lwin, removeu a coroa de Thae Su e arrancou a sua faixa de terceiro lugar, em protesto pelo desfecho "injusto".

O grupo de Mianmar acusou a organização de exigir dinheiro em troca da coroa principal do concurso. Na ocasião, ele gritou com alguém que filmava a briga.

Aos prantos, Thae foi levada embora em meio a um empurra-empurra e um confronto verbal entre Htoo e o diretor do concurso tailandês, Nawat Itsaragrisil. Após a confusão, Htoo se justificou, alegando que Thae Su estava visivelmente abalada com a posição em que foi colocada no concurso.

Ele foi banido do evento indefinidamente de acordo com o "Daily Mail". Por fim, a organização do Miss Grand International decidiu "atender ao desejo" da equipe da Miss de Mianmar e tirou dela a terceira colocação, por violação dos termos de conduta do concurso.