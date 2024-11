Anitta surpreende fãs ao ser flagrada em garupa de moto no Rio; assista

Anitta, 31, chamou atenção da web ao ser fotografada andando de moto neste domingo (03).

O que aconteceu

A cantora foi flagrada na garupa de uma motocicleta no Rio de Janeiro. Fãs se surpreenderam ao notar que ela estaria circulando de mototáxi na cidade. "A Anitta andando de mototáxi no Rio", disse um perfil ao compartilhar o flagra no X.

Anitta flagrada na garupa de uma moto no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/X

Anitta também compartilhou um vídeo do momento nesta segunda-feira (04). A cantora apareceu no retrovisor da moto e ainda filmou pontos turísticos do Rio, enquanto dublava a música "São Paulo", seu último lançamento em parceria com The Weeknd.

A atitude da cantora divertiu fãs nas redes sociais. "Muito gente como a gente", comentou um perfil no X. "Não aguento que Anitta foi andar de MOTOTAXI e ainda com o celular na mão divulgando a música", disse outro. "Ela no seu bom Uber Moto pelo Rio de Janeiro como se não fosse uma das maiores artistas do país", postou outra página.