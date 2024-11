Amanda Kimberlly posa ao lado de Rafaella Santos e de amigo de Neymar

Neste domingo (3), Amanda Kimberly, mãe da filha caçula de Neymar, marcou presença no Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo, ao lado de Rafaella Santos e Jota Amâncio, amigo do jogador.

O que aconteceu

Em foto publicada nas redes sociais, o trio aparece junto curtindo o evento, acompanhado de mais alguns amigos.

Ainda no domingo, Helena, filha de Amanda, completou quatro meses de vida e recebeu homenagem especial da tia e madrinha, Rafaella.

Neymar também é pai de Davi Lucca, 13 anos, seu filho com Carol Dantas, e de Mavie, 1 ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.