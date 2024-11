Além de Letícia Sabatella: famosos casados que dormem em camas separadas

Daniel Dantas, 70, revelou que ele e Letícia Sabatella, 53, preferem dormir em camas separadas. Juntos desde 2019, o ator contou que o casal até optou por não dividir mais a mesma casa.

Dantas justificou a decisão ao fato de ambos terem hábitos noturnos diferentes. "Eu e Letícia, por exemplo, não conseguimos dormir juntos por causa de nossas preferências quanto à temperatura do quarto. Isso faz parte de manter nosso próprio espaço um do outro", explicou em entrevista ao jornal O Globo.

Letícia Sabatella e Daniel Dantas, no entanto, não são os únicos famosos com esse tipo de acordo. Alguns casais de celebridades até dividem o mesmo teto com seus parceiros, mas na hora de dormir, vai cada um para o seu lado.

Famosos optam por quartos separados

Eliana, 51, revelou que ela e o marido, Adriano Ricco, 46 dormem em quartos separados. A apresentadora justificou a decisão ao fato de que ela tem dificuldades para conseguir dormir com o ronco do diretor. Para evitar estresse pela privação do sono, o casal optou por dormir em quartos distintos ocasionalmente.

Às vezes, acontece [de dormir em quartos separados] e não tem nada a ver com o estar bem ou estar mal [referindo-se a possíveis desentendimentos entre o casal]. Tem a ver com eu o fato de eu precisar trabalhar amanhã ou ele precisa, e a gente faz isso. Existe uma questãozinha sonora lá em casa, o ronco... Eu realmente não consigo dormir. Incomoda. Eliana

Eliana e o marido, Adriano Ricco Imagem: Reprodução/Instagram

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça defendem que o modelo é "mais saudável" e contribui para uma boa noite de sono. O casal revelou detalhes da decisão durante uma entrevista à revista Quem, em 2019.

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça Imagem: Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes e o lutador Saulo Bernard preferem dormir cada um em seu próprio espaço. No podcast Quem Pode, Pod, a atriz contou que eles fizeram essa escolha após o nascimento do filho, Benjamin, e gostaram da dinâmica.

Nós temos quartos separados, dormimos juntos quando a gente quer, a gente se respeita, namoramos, vemos filme e aí damos 'boa noite'. O Saulo tem o quarto dele, tenho meu quarto. Sheron Menezzes

Sheron Menezzes e Saulo Camelo Imagem: Reprodução/Instagram

Kadu e Cristianne Moliterno têm quartos separados em casa. O ator defende que isso ajuda a manter acesa a chama do relacionamento. "Acho importantíssimo essa privacidade e respeito à individualidade", explica o artista.

David e Victoria Beckham são igualmente adeptos de cada um ter seu próprio espaço para dormir. Já Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert adotaram esse hábito temporariamente, quando os filhos nasceram. O motivo? Adaptar a rotina aos horários de sono e amamentação.

Donald Trump e Melania Trump Imagem: Eric Baradat/AFP

Donald Trump e Melania têm cada um seu próprio quarto. O casal de magnatas não dorme junto nem mesmo quando viaja. Segundo um ex-funcionário da Casa Branca, eles ficam em suítes de hotel diferentes quando viajam.

Gaby Amarantos contou que ela e o marido, o inglês Gareth Jones, também dormem separados. "É maravilhoso, recomendo, melhora muita coisa na relação. Eu consigo dormir em paz, melhor, e ele também. Normalmente dormimos juntos, mas tem noites em que quero ficar sozinha", declarou no programa Bem Juntinhos, do GNT.