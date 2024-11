Aguilera no CarnaUOL: assinante UOL e cliente PagBank têm 10% de desconto

Assinantes UOL e clientes PagBank têm 10% de desconto no CarnaUOL 2025, que será o palco do primeiro show de Christina Aguilera em solo brasileiro, no dia 8 de fevereiro, no Allianz Parque.

O assinante UOL pode comprar até 6 ingressos por CPF. O desconto de 10% é válido para ingressos inteiros, não vale para meia-entrada e estará disponível no site do Clube UOL, basta acessar o destaque, fazer login e senha e seguir o passo a passo. Após acessar o código de desconto, vá ao site Eventim para realizar a compra.

O cliente PagBank pode comprar os ingressos com 10% de desconto, com pagamento no Cartão PagBank em até 3x sem juros.

A 10ª edição do pré-Carnaval mais tradicional e relevante de São Paulo terá o seu lineup mais eclético. Ana Castela, Belo, Tony Sales, Sean Paul, Matuê, DJ Steve Aoki e mais. O vencedor do reality Toca Revela também vai se apresentar na festa. O evento é resultado de uma parceria com a 30e, a maior produtora brasileira de entretenimento ao vivo.



CarnaUOL 2025: O Carnaval mais pop do Universo traz a São Paulo todos os ritmos que encantam os brasileiros

Line-up do CarnaUOL 2025 Imagem: Divulgação

Festival CarnaUOL 2025

Data 8 de fevereiro

Local Allianz Parque - São Paulo

Mais informações Instagram (@carnauoloficial)