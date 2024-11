A Fazenda: Peão promete 'inferno' até o fim do reality: 'Oprimindo'

Peões do "grupinho" voltaram a criticar Sacha Bali nesta segunda-feira (4), e Fernando prometeu um "inferno" até o fim da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na sala, Zé Love disse que Fernando estava "embucetado". "Não é só hoje, não. É até o fim do programa. Eles reclamaram que eu sou educado e agora vai ser o inferno na vida deles. Eles vão ver quem é Lúcifer agora", disse.

O peão se levantou e Flora ironizou dizendo para ele não deixá-la sozinha, pois tinha "medo" —uma referência à fala de Luana sobre ter medo do "grupinho". "Calma, daqui a pouco ele (Sacha) vai dormir e só acorda à noite. Calma, ele dorme o dia inteiro. Não tem perigo, não", respondeu Fernando.

Fernando insistiu no "novo tratamento" contra os rivais. "Eles reclamaram que eu era mal-educado aqui dentro, agora eu vou ser mal-educado o dia inteiro", disse. "Vão falar que tá oprimindo", ironizou Flora.

Eles seguiram falando sobre Sacha, e Babi afirmou não conhecer uma pessoa que tenha ganho reality show dizendo ser "vítima e coitado". "Sabe o que é chato? Não tem outro discurso, gente. Ele grita, ele esperneia, ele aponta dedo na cara dos outros, empurra, e ele é o coitado?", questionou Flor.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 126153 votos 0,22% Albert Bressan 0,56% Babi Muniz 0,25% Fernando Presto 0,25% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,56% Gui Vieira 0,25% Gilsão 0,26% Gizelly Bicalho 0,40% Juninho Bill 3,06% Luana Targino 33,87% Sacha Bali 3,10% Sidney Sampaio 7,14% Vanessa Carvalho 6,98% Yuri Bonotto 43,05% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 126153 votos

