A Fazenda quis tanto ser diferente e agora é uma cópia do BBB do Davi

No Central Splash desta segunda-feira (4), o apresentador Dieguinho comparou A Fazenda 16 com o BBB 24. Para ele, o fato de que Sacha Bali e Zé Love já são os favoritos ao prêmio faltando mais de 40 dias para o fim do reality deixa a narrativa do programa desinteressante, como foi o caso do Big Brother vencido por Davi Britto. "A gente está preso em uma narrativa só".

A gente não vê a temporada desenvolver. A gente não vê a temporada acontecer com outras histórias, como a passada e a retrasada, com vários núcleos

Dieguinho, no Central Splash

O apresentador acredita que a temporada está desenhada tanto ao redor de Sacha como de Zé Love. Eles protagonizam embates constantes dentro do programa. "Chegando no final da temporada, todos vão estar lá para ver uma final entre Sacha e Zé Love".

Kerline também comparou a história dos peões com a de Juliette, campeã do "BBB 21".

O programa em si não era voltado para a Juliette. Tinham várias tretas. A sorte dela é que ela teve a imunidade na primeira semana, porque o Brasil achava ela insuportável. Foi uma edição gostosa de assistir, mesmo que pesada, porque tiveram várias histórias e narrativas diferentes.

Kerline

Dieguinho ressaltou que a produção do reality da Record tentou apostar em algo semelhante ao que aconteceu em 2023, com o grande sucesso de Márcia Fu no elenco. Ele acredita que "A Fazenda 16" deveria ter apostado em um nome forte para o elenco. "Juninho foi uma vaga desperdiçada. Flora vaga desperdiçada".

Se as coisas continuarem nessa forma que estão, não vai ter outro desenho de narrativa. Vai ficar isso e o Sacha vai se consagrar como campeão. Todo mundo está jogando o prêmio nas mãos dele .

Kerline

Assista ao Central Splah na íntegra:

