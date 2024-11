A Fazenda: Flor desabafa sobre romper com Babi: 'Não sou a Vanessa'

Ao entrar na academia, Gizelly encontrou Flor olhando para o quadro e analisando as possibilidades da próxima roça de A Fazenda (Record). As duas começaram a conversar sobre as estratégias de jogo do grupinho.

O que aconteceu

Na dinâmica de apontamentos de domingo (04), Flor e Babi romperam a aliança depois que a ex-Panicat a apontou como traíra por ter se aproximado do G4, composto por Sacha, Luana, Gui e Luana. Na conversa com Gizelly, a apresentadora avalia que não fará o que os aliados estão pedindo e nem entrará num embate que não é dela. "Se eu fizer para fazer média com o Zé e com a Babi, não sou eu. Não vou seguir bestamente uma coisa. (...) Eles acham que eu tenho que brigar. Eu não vou, tenho que ser eu, não o que eles querem."

Flor continua e diz que discordou da postura de Babi quanto ao suposto empurrão de Sacha em Fernanda. O programa repetidas vezes advertiu a peoa sobre o ocorrido que insistiu no que disse ter visto. Ela lembra que aconselhou a ex-Panicat a respeitar as diretrizes do programa. "Ela [Babi] fica desafiando o programa, falando que vai processar lá fora. Deixa processar, quero ver ela ganhar."

Eu não apostei todas as fichas no que a Babi falou, não aplaudi, não fui na onda, ai já sei que virei alvo. Mas prefiro ter minha consciência tranquila, do que falar que fui levada ao engano. Eu já vi gente sair de reality por isso, por comprar briga dos outros, ir na dos outros. Não vou fazer isso.

Flor diz que já sentia Zé Love e Babi de cara fechada e sem nem responder seu 'bom dia', e com o apontamento da ex-aliada, ela percebeu que se tornou um alvo. "Eu não vou mudar de lado, não sou a Vanessa, não vou virar assim, eu fico sozinha."

Ela [Babi] precisa que eu saia para virar, mas não vou dar esse motivo para ela. Não vou trair quem eu ainda acho que é meu aliado. Eu sei que sobro e tudo bem. Vou reavaliar essa rota, porque o que a Babi quiser ele faz e vice-versa. Vou perguntar pro Zé, que por enquanto é o líder.

Gizelly opina que por tratá-lo como "líder" os próprios aliados deram a vitória do reality rural para Zé Love. "Assim dão o prêmio na mãozinha dele."

Flor discorda e diz que o público pode ver o peão com uma pessoa controversa. "Muita gente pode não gostar do que ele fala, ele é muito agressivo nas palaravas. Tem dois lados. Se deixar a briga nos dois [Sacha e Zé Love], vão ficar os dois principais e mais ninguém."

Ela volta a falar de Luana e disse que sentiu dó de ver a peoa chorando sozinha, por isso foi consolá-la. "Sei que ela é explosiva, tem seus erros, mas isso não muda nada. Eu vejo ela sozinha, não é fácil, ela tá só com homem, não consigo ver ela assim."

