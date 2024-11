Série retrata mulher de O.J. Simpson assassinada: 'Quero que a conheçam'

O canal Lifetime estreia neste domingo (3) a série documental "Vida e Morte de Nicole Brown Simpson". A produção privilegia a voz e a narrativa de Nicole 30 anos após sua morte. Vídeos caseiros, trechos de seu diário e testemunhos de amigos próximos, como a socialite Kris Jenner, contam a história de sua vida e de seu assassinato, que produziu um dos julgamentos mais emblemáticos da história.

Em conversa com a imprensa, Denise Brown, irmã de Nicole, falou sobre a morte de O.J. Simpson, o principal suspeito do crime, a importância da série para o legado de Nicole e as lições deixadas por sua morte:

Uma das intenções do documentário é mudar concepções erradas em relação a Nicole, diz Denise. "A percepção de Nicole era a de uma garota festeira, que amava cocaína. Nicole estava muito longe de ser uma amante de cocaína porque ela odiava que O.J. usasse drogas e se tornasse uma pessoa desagradável, o que ele fazia, e eu testemunhei isso. Sei que ela não gostava. Ela estava muito longe disso".

Nicole amava muito a vida, era muito saudável, corria 13 quilômetros a cada dois dias. Nicole adorava sair, adorava ter amigos ao seu redor. Quero que as pessoas conheçam a pessoa divertida que ela era, e não a percepção que pintaram como uma prostituta, uma festeira que amava cocaína, porque isso não era Nicole, de jeito nenhum. Denise Brown

Denise descreve Nicole como uma pessoa "honesta" e "amiga". "Ela era minha irmã linda. Uma mulher com um coração enorme, o maior do mundo. Se era sua amiga, faria qualquer coisa por você. Acredito que era por isso que ela era tão única e especial e tinha amigos verdadeiramente maravilhosos e próximos, porque era uma amiga de verdade."

"Nicole estava presa em um ciclo de violência"

Denise diz que não sabia das violências que a irmã sofria e que, por isso, não se arrepende de como agiu na época. "O estranho é que não posso me arrepender de nada porque eu não sabia. O ciclo da violência doméstica é muito complexo. Como eu disse, há o abuso verbal, emocional, psicológico, os desprezos, essa erosão da autoestima de alguém que escala para a violência física, os socos, chutes, empurrões, arremessos contra as paredes. Se a vítima tiver a sorte de sobreviver aos maus-tratos, chega à fase de lua de mel, de 'ah, querida, sinto muito'. Os presentes, as flores e as desculpas. Esse é o ciclo de violência em que ela estava presa", diz.

Ela não contou a ninguém esse 'segredo sujo', porque queria proteger sua família e amigos. [...] Nicole perdeu oito gatos, três cachorros, dois deles se afogaram na piscina. Havia muitas coisas sombrias acontecendo na vida dela. [...] Também acho que, se você é humilhada repetidamente, chega um ponto em que você pensa que não merece o amor de mais ninguém. Por fora, você nunca veria algo assim em Nicole, porque ela era segura, despreocupada e feliz. Denise Brown

Não há perdão para O.J., diz Denise

Na família de Nicole, as reações à morte de O.J. variaram da felicidade à tristeza. "Fiquei muito feliz quando ele morreu. Perguntei a uma das minhas irmãs: 'Por que você está chorando?'. Vimos a situação de uma forma muito diferente. Primeiro, pensei: 'Meu Deus, estou feliz'. Depois, pensei em Sydney e Justin, filhos dela, que agora não têm ninguém. Isso me deixou triste por eles", contou. O.J. morreu em abril deste ano após um diagnóstico de câncer de próstata.

Denise diz que nunca perdoará O.J. Simpson pelo que houve com Nicole. "Não vou perdoar e nunca vou esquecer. Não acredito em um 'encerramento', porque Nicole se foi, então nunca há encerramento, mesmo que agora O.J. tenha falecido. Nunca houve perdão, porque acredito que, quando alguém comete um ato tão atroz e horrível, simplesmente não consigo perdoar."

Hoje, Denise é uma ativista contra a violência doméstica e defende que "o amor nunca deve doer". "Em um relacionamento, se alguém tenta controlar o que você faz, o que diz, com quem fala, como age, como se veste, esse não é um relacionamento saudável. Em um relacionamento saudável, você tem direito de dizer 'não'. Tem direito a ser você mesma. Tem direito a mudar de opinião. E ninguém pode mudar isso".

Os dois primeiros episódios de "Vida e Morte de Nicole Brown Simpson" vão ao ar neste domingo (3), às 22h50, no Lifetime. Os últimos dois episódios vão ao ar no próximo domingo, também às 22h50.