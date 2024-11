Vanessa debocha de Camila e vira piada: '3ª com quem tenho embate que sai'

Vanessa Carvalho foi alvo de diversas plaquinhas negativas de Camila Moura, eliminada na semana passada de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Camila distribuiu placas negativas para Vanessa. A mineira debochou da professora, mas fez os confinados caírem na risada. Vanessa ganhou as placas de "traidora, falsa, insuportável, VTzeira, sonsa, sem noção, sem conteúdo, mentirosa, planta, egoísta e hipócrita".

Vanessa: "Se eu fosse planta, eu não seria tudo isso aí, né? E só tenho uma coisa a dizer: tô nem aí para o que ela está falando. Não me importa. É a terceira pessoa com quem eu tenho embate direto que sai consecutivamente da Fazenda, então beijo!".

Os confinados, então, caíram na risada com o comentário da peoa.

Flora: "Dá o prêmio pra ela, Faro!".

Vanessa: "Não é por minha causa, não. Mas estou feliz que estão saindo".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 105502 votos 0,04% Albert Bressan 0,54% Babi Muniz 0,02% Fernando Presto 0,11% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,60% Gui Vieira 0,03% Gilsão 0,21% Gizelly Bicalho 0,05% Juninho Bill 2,51% Luana Targino 34,13% Sacha Bali 3,20% Sidney Sampaio 7,37% Vanessa Carvalho 6,81% Yuri Bonotto 44,35% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 105502 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso