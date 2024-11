Vanessa confronta Flor, mas leva invertida: 'Você não gosta de trabalhar'

Vanessa Carvalho confrontou Flor Fernandez após saber que a peoa estaria falando mal dela em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Vanessa tentou tirar satisfação com Flor após saber que a ex-apresentadora a criticou pelas costas. Flor, em resposta, peitou Vanessa.

Vanessa: "Flor, eu fiquei sabendo que você está falando mal de mim pelas costas. Fiquei muito chateada com isso."

Flor: "Não, é que eu estou de olho em muita coisa, mas não estou falando mal. Falo pra você."

Vanessa: "Eu ouvi que eu estava fingindo os meus choros ali [na desistência de Fernanda e Zaac]...".

Flor: "Teve um dia que eu falei: 'Eu espero que seja verdade'. Cheguei a duvidar mesmo".

Vanessa: "Mas eu realmente estava muito chateada com a saída de Fernanda e Zaac".

Flor: "Mas das coisas que você fez, eu fico em dúvida".

Vanessa: "Que coisas? (...) Aquele desentendimento que a gente teve na casinha, você falou que estava tudo bem e depois ainda continuou falando mal de mim. Eu não falo mal de você pelas costas".

Flor: "Eu falei: 'Deixa pra lá'. Eu fiquei em dúvida. Não é falar mal pelas costas, estou falando pra você. Eu não concordo com muitas coisas que você faz. E eu falei o tempo todo: 'Posso estar errada'".

Flor apontou que Vanessa falou contra ela em uma dinâmica para não se indispor com outras pessoas. A ex-apresentadora continuou listando tudo o que a incomoda em Vanessa.

Flor: "Você só faz as coisas [limpeza e organização da casa] quando pedem, você não se oferece".

Vanessa: "Ah, não. Não faço, não...".

Flor: "Não. Vanessa, você não gosta de trabalhar".

Vanessa: "Ah, tá bom".

Flor: "É o que eu acho. Você fica chateada, mas é o que eu acho".

Vanessa: "O que você acha é só a sua opinião".

Flor continuou argumentando contra Vanessa, falando que ela "correu para o time adversário" quando teve um desentendimento com aliadas. Vanessa disse que "não adianta ficar aqui" e se retirou do local. Flor continuou detonando Vanessa para Babi Muniz e Flora Cruz, afirmando que Vanessa não contribui na cozinha, não ajuda ninguém no trato dos animais quando está na Baia, que tentou "vender" voto e que não sabe lidar com rejeição,

