Vanessa chora após ser colocada na Baia em A Fazenda: 'Perseguição'

Vanessa Carvalho caiu no choro após ser colocada na Baia de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Gizelly e Gilson perderam a Prova de Fogo, foram para a Baia e puxaram Vanessa. A mineira ficou em prantos após saber da notícia.

Babi: "Ela pensou nela. É um jogo. Você puxaria quem?".

Vanessa: "Flora".

Babi: "Pois então!".

Vanessa: "Mas a Flora não está disposta a ser minha amiga. Eu ainda falei pra Gizelly: 'Estou de coração aberto para tentar ser sua amiga. Você é amiga da Babi, ela gosta de você'. E a Flor também falando mal de mim... Como se eu tivesse feito grande coisa para esse povo, e eu não fiz nada! Eu não sou uma pessoa ruim!".

Babi: "Eu sei que você não é uma pessoa ruim, é por isso que eu gosto de você e te defendo".

Vanessa: "A Camila coloca só plaquinha ruim pra mim [no 'Hora do Faro']. Eu não fiz nada para a Camila!".

Babi: "As pessoas também colocam um monte de plaquinha ruim pra mim! Nem liga para essas plaquinhas".

Vanessa: "Eu quero dizer é que... As pessoas... Não sei, tá parecendo que é perseguição".

