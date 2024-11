Rafaella Santos comemora 4 meses de Helena, filha caçula de Neymar

Neste domingo (3), Rafaella Santos comemorou os primeiros quatro meses de vida de Helena, filha mais nova de Neymar Jr.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a influenciadora publicou três fotos da bebê e escreveu: "4 meses da bolota".

Helena é filha do jogador de futebol com Amanda Kimberly. Rafaella é madrinha da criança.

Neymar também é pai de Davi Lucca, 13 anos, seu filho com Carol Dantas, e de Mavie, 1 ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.