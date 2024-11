Mani Reggo sofre primeira derrota em processo de união estável contra Davi

Mani Reggo, ex-mulher de Davi Brito, sofreu a primeira derrota no processo que move contra o campeão do BBB 24.

O que aconteceu

No mês passado, Mani pediu na Justiça o reconhecimento da união estável com Davi, após viver um ano e meio com ele.

A Justiça da Bahia julgou improcedente um dos pedidos que constam na ação. Ela solicitou o bloqueio dos bens do vencedor do reality, alegando que ele estaria se desfazendo de bens e gastando de maneira excessiva.

Além do reconhecimento de união estável, a empresária pede uma indenização de R$ 450 mil ao campeão do 'BBB 24'. Segundo o colunista Alessandro LoBianco, a juíza negou o pedido de Mani, afirmando que é preciso ouvir a defesa de Davi antes de qualquer decisão.