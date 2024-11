Jornalista da Globo se confunde e parabeniza piloto errado por vitória

A jornalista Bruna Rodrigues, da TV Globo, se confundiu ao parabenizar o Oscar Piastri pela vitória na corrida sprint do GP de São Paulo, que aconteceu ontem. Só que quem ganhou a corrida foi o companheiro dele da McLaren, Lando Norris.

O que aconteceu

Jornalista se confundiu na entrevista após a sprint, que aconteceu ontem. "Obrigada, Oscar, pela sua vitória. Meu nome é Bruna, eu sou da TV Globo, e minha pergunta é para os dois pilotos da McLaren", disse ela. "Eu não sei o que eu venci, mas obrigado!", respondeu Piastri.

Bruna se pronunciou depois pelas redes sociais. Em um vídeo, ela afirmou que é sua terceira vez em Interlagos e que está sendo a cobertura mais divertida. "O dia foi uma loucura, o final de semana inteiro está sendo uma loucura." Ela é jornalista de automobilismo da emissora e é de Niterói.

Estou feliz porque vocês não me odiaram pelo o que aconteceu hoje. Obviamente, fiquei constrangida. Erros acontecem, principalmente na tensão, correria, nervosismo. Como não ficar nervosa diante daquela galera?" Quando acabou eu pedi desculpas, mas acho que essas coisas acontecem e estou muito feliz.

Bruna Rodrigues, em vídeo

Ela fez piada sobre o assunto na manhã de hoje. Depois da classificação, ela postou no X (antigo Twitter). "Como fiquei com medo de parabenizar o TSUNODA [que larga em terceiro] pela pole position, achei melhor eu ficar na sala de imprensa mesmo", escreveu ela. Quem ficou com a pole da corrida foi Lando Norris.