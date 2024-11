História, elenco e mais: tudo sobre Garota do Momento, a nova novela das 6

Estreia nesta segunda-feira (4) a trama de "Garota do Momento" (Globo), nova novela das seis, escrita por Alessandra Poggi, que substituirá "No Rancho Fundo". Conheça mais sobre a história!

Conheça a história de 'Garota do Momento'

Novela de época, a novela será retratada na década de 1950, quando o otimismo ainda tomava conta do Brasil. Em meio ao clima efervescente e alegre da época, histórias de amor, sonhos e conquistas serão contadas. Mas também virão à tona rivalidades, a luta para combater o machismo e o preconceito, mulheres à frente do seu tempo, além de alguns desencontros.

A história gira em torno de Beatriz (Duda Santos), uma jovem que busca se reconciliar com seu passado. Criada pela avó paterna desde os quatro anos, em Petrópolis, na região serrana fluminense, ela decide embarcar para o Rio de Janeiro ao se deparar com uma foto de sua mãe, Clarice (Carol Castro), em uma revista.

A prova de que a mãe está viva impulsiona Beatriz a tentar reencontrar essa figura que acredita ter causado tanta tristeza por tê-la abandonado. Nessa nova fase na capital, ela recebe uma proposta para se tornar garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, o que revoluciona a publicidade daqueles tempos.

O que ela não sabe é que nada dessa situação com a mãe foi intencional. Quando Beatriz tinha quatro anos, Clarice — viúva que ganhava a vida como lavadeira, mas com talento para a pintura — viajou para a capital na tentativa de participar de uma exposição em uma galeria de arte.

Em função de um grave acidente, ela perdeu parte da memória. Como se lembrava apenas de que tinha uma filha, seu marido, o inescrupuloso empresário Juliano (Fabio Assunção), aproveitou-se da situação e entregou a Clarice outra menina para criar, afirmando ser a filha dela, por isso, batizada com o mesmo nome.

Após 16 anos, Beatriz terá que lidar com essas descobertas e outros desafios. Quando chega ao Rio, encontra uma cidade pulsante, com seus bailes glamourosos, o Carnaval de rua e as rodas de samba. Ela é acolhida, faz novas amizades e até se apaixona.

Apesar de localizar Clarice, a reaproximação não será fácil. No seu caminho, estarão pessoas como a mimada e autocentrada, Bia (Maisa) — a menina que foi criada em seu lugar — e seu pai, Juliano, justamente o dono da empresa de sabonetes que representa a possibilidade de uma vida nova para Beatriz. Para piorar, o rapaz por quem ela se apaixona, Beto (Pedro Novaes), é o mesmo por quem Bia está interessada.

Maisa como Bia em ?Garota do Momento? Imagem: Fábio Rocha/Globo

Quem são os protagonistas de 'Garota do Momento'?

Beatriz (Duda Santos) - Jovem que cresce acreditando ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), na infância. Quando a reencontra, descobre que a mãe não se lembra dela e ainda tem outra filha com o mesmo nome: Bia (Maisa). Na trajetória em busca de entender o que aconteceu e se reconciliar com seu passado, Beatriz se torna garota propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, empresa que pertence justamente ao atual marido de Clarice. Ela ainda se apaixona por Beto (Pedro Novaes), namorado de Bia.

Beto (Pedro Novaes) - Filho de Lígia (Palomma Duarte) e de Raimundo (Danton Mello). Seu pai é dono de uma das maiores agências de publicidade do país no final da década de 1950, mas Beto nunca aceitou assumir uma vaga no negócio da família. Ele prefere trabalhar como jornalista e repórter fotográfico, pois bate de frente com Raimundo e com o irmão Ronaldo (João Vitor Silva) na condução das campanhas de publicidade da agência. A única coisa que Raimundo aprova é o fato de Beto namorar Bia (Maisa), a filha de seu maior cliente, Juliano (Fabio Assunção). O problema é que Beto não é apaixonado pela moça e não vê a hora de desfazer o compromisso. Essa vontade ganha força quando ele conhece Beatriz (Duda Santos). Beto tem uma grande ferida: o abandono da mãe, que largou a família quando ele tinha apenas 10 anos de idade para seguir a carreira de cantora.

Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Bia (Maisa) - Jovem mimada, caprichosa e autocentrada. Filha biológica de Juliano (Fabio Assunção) e da vedete Valéria (Julia Stockler), ela cresce acreditando que sua mãe é Clarice (Carol Castro). Apaixonada pelo jornalista Beto (Pedro Novaes), Bia não vai aceitar facilmente perder o namorado quando ele se apaixona por Beatriz (Duda Santos) - esta sim, verdadeira filha de Clarice, mas de quem a mãe não se lembra após ter perdido a memória. Bia é um tanto dissimulada e, quando contrariada, costuma usar seu problema cardíaco congênito para se fazer de vítima. Suas melhores amigas são Celeste (Debora Ozório) e Eugênia (Klara Castanho).

Clarice (Carol Castro) - Mãe de Beatriz (Duda Santos). Após ficar viúva, passou a trabalhar como lavadeira e a cuidar da filha com a ajuda da sogra, Carmem (Solange Couto). Exímia desenhista e pintora, Clarice decide levar algumas telas para o Rio de Janeiro atrás de uma oportunidade para expor os trabalhos numa galeria de arte. Ela deixa Beatriz, então com quatro anos, aos cuidados da avó, com a promessa de buscá-la em poucas semanas. No Rio, conhece o empresário Juliano Alencar (Fabio Assunção) que, encantado com sua beleza, lhe propõe casamento. Pouco depois, Clarice sofre um acidente e perde a memória. Juliano e a mãe, Maristela (Lilia Cabral), se aproveitam disso para criar um falso passado para ela, lhe entregando outra criança - Bia (Maisa) - para criar como sendo sua filha Beatriz.

Juliano (Fabio Assunção) - Rico empresário, herdeiro da Perfumaria Carioca. No início da trama, ele se apaixona por Clarice (Carol Castro), mas sua mãe, Maristela (Lilia Cabral), não aceita muito bem o relacionamento ao saber que a futura nora já tem uma filha, Beatriz (Duda Santos). Quando Clarice perde a memória em um acidente, Juliano, disposto a fazer tudo para ficar com a mulher por quem está apaixonado, aceita o plano da mãe: eles inventam um novo passado para Clarice e lhe entregam outra criança - Bia (Maisa) - como sendo sua filha Beatriz.

Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Maristela (Lilia Cabral) - Mãe de Juliano (Fabio Assunção). Rica socialite, mulher conservadora e preconceituosa, vai se opor ao casamento do filho com Clarice (Carol Castro). Quando a futura nora perde a memória em um acidente, Maristela tem a ideia de criar para ela um falso passado, com uma falsa irmã, Zélia (Leticia Colin), e uma falsa filha, Bia (Maisa). Inteligente e manipuladora, está sempre um passo à frente das pessoas quando o assunto lhe interessa.

Zélia (Leticia Colin) - Ela é puro glamour! No início da trama, ainda nos anos 1940, a personagem é secretária de Maristela (Lilia Cabral). Quando Clarice (Carol Castro), noiva de seu filho Juliano (Fabio Assunção), perde a memória, Maristela propõe a Zélia um acordo: que ela finja ser irmã de Clarice e a ajude a inventar um passado para ela. Zélia aceita e ainda se torna sócia de Clarice no comando da Magnifique Escola para Moças. Assim, ela deixa de ser secretária e passa a fazer parte da alta sociedade carioca.