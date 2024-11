Daniel canta hino nacional no GP de São Paulo: 'Orgulho de ser brasileiro'

O cantor Daniel foi o escolhido pela organização do GP de São Paulo para dar voz ao hino nacional neste domingo (3), no Autódromo de Interlagos, acompanhado de violeiros. O momento aconteceu antes da corrida principal da Fórmula 1.

O que aconteceu

Daniel cantou o hino no GP deste ano. O cantor se apresentou pouco antes do 12h30, o horário oficial da corrida. Quando foi anunciado como a voz do hino deste ano, no final de outubro, o sertanejo admitiu ser fã de automobilismo. Hoje, fez uma postagem no Instagram relembrando o companheiro João Paulo pouco antes da apresentação.

Sempre fui apaixonado por automobilismo e hoje estou sendo duplamente presenteado. Na década de 90, assisti a uma corrida com o saudoso João Paulo e fiquei encantado com a adrenalina e a torcida desse esporte que tanto me inspira.

Daniel, no Instagram

Cantor afirmou ter orgulho de ser brasileiro. "Através de Ayrton Senna e de outros grandes pilotos, sinto orgulho de ser brasileiro. Hoje, vou cantar o hino nacional na Fórmula 1, no Grande Prêmio, em uma homenagem aos 30 anos da ausência de Ayrton Senna, um dia muito especial", escreveu na publicação.

Outros importantes nomes da música brasileira já participaram da cerimônia em Interlagos. Entre eles estão: Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Fafá de Belém, Daniela Mercury, Anitta e Iza. Em 2023, Ludmilla foi a responsável por entoar o hino nacional.