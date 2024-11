Daniel acerta hino brasileiro um ano após 'erro' de Ludmilla; relembre

Um ano após a apresentação polêmica de Ludmilla no autódromo de Interlagos durante o hino nacional do GP de São Paulo, o cantor Daniel fez uma apresentação sem intercorrências, acompanhado de violeiros.

O que aconteceu

Daniel se apresentou no autódromo de Interlagos sem maiores problemas. Todos os anos, um artista é escolhido para dar voz ao hino nacional. Entre eles, já foram Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Fafá de Belém, Daniela Mercury, Anitta e Iza. No ano passado, foi a vez de Ludmilla.

Ludmilla teve problemas em sua apresentação em 2023. A artista cantou o hino nacional ao lado de Miguelzinho do Cavaco, antes do início da corrida em Interlagos. Na ocasião, ela atribuiu o problema a uma "falha no som" do evento.

Ela foi comparada a Vanusa. Em 2009, a cantora virou alvo de piadas ao errar a letra do hino durante uma apresentação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na ocasião, ela disse que o erro foi culpa de um remédio para labirintite que tinha tomado antes do evento.

Antes de cantar, Daniel afirmou ter orgulho de ser brasileiro. "Sempre fui apaixonado por automobilismo e hoje estou sendo duplamente presenteado. Na década de 90, assisti a uma corrida com o saudoso João Paulo e fiquei encantado com a adrenalina e a torcida desse esporte que tanto me inspira. (...) Através de Ayrton Senna e de outros grandes pilotos, sinto orgulho de ser brasileiro."