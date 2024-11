Chloë Grace Moretz declara apoio a Kamala Harris após assumir ser lésbica

Chloë Grace Moretz, 27, assumiu ser uma mulher lésbica e declarou apoio a Kamala Harris nas eleições norte-americanas.

O que aconteceu

A atriz fez seu pronunciamento em seu perfil no Instagram. O relato foi postado neste sábado (2).

Ela disse que a candidata democrata protegerá a comunidade LGBTQUIAPN+ e as mulheres. "Votei cedo e em Kamala Harris. Há tanta coisa em jogo nesta eleição. Acredito que o governo não tem direito sobre meu corpo como mulher, e que as decisões sobre meu corpo devem vir apenas de mim e do meu médico. Kamala Harris protegerá isso para nós. Acredito na necessidade de políticas legais que protejam a comunidade LGBTQ+ como uma mulher lésbica."

Na publicação, a famosa ainda incentivou a votação. "Você vai votar cedo? Vamos fazer um plano para chegar ao seu local de votação com os seus amigos", destacou.