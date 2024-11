Brasileira, modelo: quem são as namoradas dos pilotos da Fórmula 1

O Grande Prêmio de São Paulo acontece neste domingo (3): 20 pilotos correm em Interlagos representando dez equipes há poucas corridas do fim do campeonato.

Mas, quando o assunto é coração, quase todos são comprometidos. Apenas Lando Noris, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Franco Colapinto, Lance Stroll e Zhou Guanyu não tem um relacionamento —pelo menos, não assumido.

Confira quem são as wags:

Lily Zneimer

Namorada de Oscar Piastri. A inglesa e o piloto da McLaren estão juntos desde o ensino médio. Sempre que pode, a jovem viaja ao lado de Piastri para acompanhá-lo nas corridas na Fórmula 1.

Alexandra Saint

Namorada de Charles Leclerc. A influenciadora de 21 anos é natural de Mônaco, e namora o piloto da Ferrari desde o ano passado. Ela é bastante low profile quanto ao relacionamento, mas costuma postar fotos acompanhando o namorado nos GPs.

Rebecca Donaldson

Namorada de Carlos Sainz. Rebecca Donaldson é natural da Escócia e trabalha como modelo. Ela e o piloto espanhol da Ferrari foram vistos pela última vez em junho do ano passado — desde então, ela é frequentemente clicada ao lado dele e seus familiares.

Kelly Piquet

Namorada de Max Vestappen. Ela tem nacionalidade brasileira, por ser filha do ex-piloto Nelson Piquet, mas nasceu na Alemanha. Kelly é mãe de Penélope, 5, fruto de um relacionamento anterior.

Carola Martinez

Esposa de Sérgio Perez. Carola Martinez é natural de Guadalajara, no México, e está junto do piloto também mexicano desde 2017. Eles são pais de três filhos: Sergio Perez Jr, Carlota e Emilio.

Carmen Mundt

Namorada de George Russell. A jovem de 27 anos é espanhola, mas mora em Londres. Ela trabalha com fundos de investimento e frequentemente é vista no paddock ao lado do piloto da Mercedes.

Egle Ruskyte

Esposa de Nico Hülkenberg. Ruskyte é designer de moda e possui uma marca de roupas de praia feitas de crochê. Eles estão juntos desde 2015 e se casaram em 2021. Eles são pais de uma menina: Noemi Sky.

Louise Magnussen

Esposa de Kevin Magnussen. A dinamarquesa estudou educação, esportes e biologia. Eles estão juntos desde 2015 e se casaram em 2019. Eles são pais de duas meninas: Laura e Agnes.

Hannah Michele

Namorada de Liam Lawson. Hannah nasceu na Califórnia e é estudante de medicina. Eles namoram há quase dois anos.

Lily Muni

Namorada de Alex Albon. Lily Muni é chinesa, tem 25 anos e é jogadora profissional de golfe. Eles se conhecem em 2019, depois que Muni assistiu ao documentário Drive To Survive.

Kika Gomes

Namorada de Pierre Gasly. A portuguesa Francisca Gomes, tem 21 anos e é filha de uma apresentadora e um piloto. O casal está junto desde 2022.

Flavy Barla

Namorada de Esteban Ocon. A modelo francesa de 21 anos estuda medicina e já competiu o Miss França. O casal está junto desde 2023.

Tiffany Cromwell

Namorada de Valteri Bottas. Ela é uma ciclista australiana de 36 anos, que participou das Olimpíadas de Tóquio. O casal está junto desde 2020.