Babi fica em desespero após pisar em mariposa em A Fazenda: 'Ela fez créc!'

Babi Muniz pisou em uma mariposa acidentalmente em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Babi saiu gritando pela área externa. A peoa contou que pisou sem querer em uma mariposa que estava no chão.

Babi: "Ai! O que é isso? Ai! Ai! Ai! Fez 'créc'! Meu Deus do céu! Jesus amado!".

Vanessa: "Ela está tentando voar, mas não está conseguindo... Você quer ir na casinha [da árvore]?".

Babi: "Ai! Ai, mulher!".

Vanessa: "O que é isso? Você está em cima do sofá?".

Babi: "Ai, está vindo um arrepio de dentro do estômago! É mimimi, eu sei. Deixa eu e o meu mimimi. Jesus amado, ela fez assim 'créc' no meu pé. Eu pisei na mariposa e ela fez 'créc'!".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 102245 votos 0,03% Albert Bressan 0,56% Babi Muniz 0,01% Fernando Presto 0,11% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,57% Gui Vieira 0,03% Gilsão 0,19% Gizelly Bicalho 0,05% Juninho Bill 2,58% Luana Targino 34,47% Sacha Bali 3,24% Sidney Sampaio 7,08% Vanessa Carvalho 6,90% Yuri Bonotto 44,14% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 102245 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso