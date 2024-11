Babi e Flor tretam e rompem aliança em A Fazenda: 'Uma senhora igual você?'

Babi Muniz e Flor Fernandez discutiram aos gritos em dinâmica de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Babi escolheu Flor na dinâmica de apontamento. A ex-panicat criticou a ex-apresentadora por manter uma relação amigável com peões adversários.

Babi: "Você ficar falando com o pessoal [adversários], eu não concordo. Eu não concordo de, quando alguém volta fazendeiro, você já ir lá e começar a lamber a pessoa. Eu acho que parece muito com o jogo que a Vanessa tinha, que é um jogo de não se indispor. Você tenta se dar bem com todo mundo".

Flor se defendeu, dizendo que isso não significa que ela seja conivente com as ações dos adversários. Babi continuou rebatendo, e as duas se repetiram algumas vezes até que começaram a gritar.

Flor: "Você não está vendo a conversa que eu tenho com os meninos...".

Babi: "Olha, querida, tá bom. Faz o teu jogo. Boa sorte pra você. Eu não quero você perto, você não quer eu perto e está tudo certo".

Flor: "Eu não disse que não quero você perto".

Babi: "Não tem para que a gente ficar aqui debatendo. Fica lá com seus amigos, já que você concorda com as atitudes deles!".

Flor: "Eu disse que eu concordo?

Babi: "Quando o Zé teve a crise, você pode ir ficar com eles. Porque é isso o que você faz: passa a mão na cabeça".

Flor [perguntando para outros participantes]: "Eu disse que eu concordo? Eu não falei que vocês estavam errados e que eu defendo o Zé?".

Yuri: "Falou".

Luana: "Sempre"

Babi: "Eu prefiro ser verdadeira e defender os meus amigos. Eu vou defender vocês, sim!".

Flor: "Eu não sou Vanessa que vai e senta aqui [com adversários quando convêm]. Eu sou a Flor e eu prefiro ficar sozinha! Você está ficando cega!".

Babi: "Uma senhora igual você? Se ponha no seu lugar!".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 106958 votos 0,07% Albert Bressan 0,53% Babi Muniz 0,05% Fernando Presto 0,11% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,61% Gui Vieira 0,05% Gilsão 0,22% Gizelly Bicalho 0,08% Juninho Bill 2,49% Luana Targino 33,84% Sacha Bali 3,21% Sidney Sampaio 7,27% Vanessa Carvalho 6,77% Yuri Bonotto 44,67% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 106958 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso