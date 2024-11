André Marques diz que correu risco de infartar e ficar cego por obesidade

André Marques, 45, falou sobre sua luta contra a obesidade e disse que buscou ajuda em um momento crítico, quando estava diabético e corria risco de, entre outros, infartar.

O que aconteceu

Marques revelou que o bullying sofrido por estar acima do peso o afastou do tratamento. O apresentador contou que as pessoas o viam feliz, mas ressaltou que "às vezes a pessoa mais feliz e divertida do rolê é a que mais precisa de ajuda". A declaração foi dada em recente entrevista ao podcast Meu Peso, Minha Jornada, comandado por Evaristo Costa.

Apresentador contou que relutou para aceitar que a obesidade é uma doença. Ele diz que só buscou tratamento quando se tornou diabético, com nível glicêmico acima de 600 em jejum. "O bullying me afastava mais ainda do meu tratamento, por isso que lutei 15 anos, até um dia ficar diabético, ter um açúcar em jejum acima de 600, quase ficar cego e fui fazer a bariátrica."

Ele contou que tinha conhecimento de que precisava de ajuda, "tentava fugir", mas buscou tratamento apenas quando viu o risco de infartar e perder a visão. "Tinha as minhas dificuldades, que é uma junção de sua saúde física com a sua mente, e você não faz nada sozinho, você precisa de ajuda. E eu estava no limite, porque eu podia a qualquer momento infartar, ficar cego, porque estava com o açúcar muito alto."

O famoso fez cirurgia bariátrica em 2013, quando pesava mais de 160 kg. Na época, ele perdeu quase 70 kg, depois voltou a ganhar peso e, atualmente, mantém uma rotina saudável, aliada à prática de exercícios físicos.

André Marques também parou de fumar após ouvir do médico que estava com os pulmões "de um fumante avançado". Ele afirmou se sentir melhor ao largar hábitos prejudiciais. "Nessa minha recuperada, que estou de novo remando [na academia], eu perdi 9 kg e me sinto melhor, larguei o cigarro. A minha subida de escada ficou mais gostosa, me deu mais disposição para brincar com as minhas cachorras. Já sinto reflexos [positivos] de estar me alimentando melhor, me sinto com cinco anos a menos."