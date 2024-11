A Fazenda: Zé Love interrompe Albert, que pede respeito e revolta peão

Albert Bressan teve um conflito com Zé Love em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Albert escolheu Yuri na dinâmica de apontamento. No entanto, os peões foram interrompidos várias vezes pela gritaria dos outros participantes, especialmente Zé Love, Sacha e Fernando.

Albert: "Pessoal, de verdade, eu não estou entrando em mérito... É falta de respeito com as pessoas que estão na dinâmica ficar...".

Zé: "Esse aqui também! A Babi estava lá, e você [Sacha] questionou ela por quê?".

Albert: "Eu quero ouvir a versão dele...".

Zé: "Eu estava quieto. A partir do momento que você questionou a Babi, eu entrei".

Albert: "Zé, por favor...".

Zé: "'Por favor' o caramba! O cara [Yuri] me chama de corno e você vem de 'por favor' comigo?".

Albert: "Você vai ter o seu momento aqui".

Zé: "'Por favor' o caramba, rapaz! Vocês querem toda hora adular, adular e o cara me chama de corno e eu tenho que ficar quieto?".

Albert: "Dentro do que me interessa, eu quero ouvir a versão dele".

