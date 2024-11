Zonas erógenas da mulher: descubra as principais e como estimular bem

O corpo tem mais de 800 zonas erógenas, ricas em terminações nervosas e que despertam com variados estímulos, mas ainda assim foca-se na região genital para se chegar ao prazer mais rápido.

De fato, os órgãos genitais estão mesmo no topo dessa lista, mas também há zonas erógenas nos lábios, orelhas, pescoço, coxas e costas.

Veja abaixo como estimular essas e outras partes do corpo para sair do lugar-comum.

Mente

Ela precisa estar relaxada. É a mente que vai permitir ou não que todo o corpo seja explorado.

Pele

Sim, o maior órgão do corpo humano precisa ser explorado além do básico, já que as terminações nervosas estão exploradas por toda sua extensão. Na relação sexual, frequentemente focamos nos genitais e mamas, mas explorando a pele, com diferentes toques e estímulos, podemos aumentar muito o grau de prazer.

Lábios

Estimular bastante o cantinho do lábio com a língua, que é bem sensível.

E não vale ficar só naquele ponto, senão ele adormece e o estímulo cessa.

Orelhas

Uma lambidinha na região já excita bastante.

Mas é importante estar atento à sensibilidade da pessoa, já que para alguns, um toque na região provoca cócegas. Um pouco atrás dela, em direção à nuca, tem outra área escondidinha, que pode ser bastante sensível - e geralmente é ignorada.

Detalhe: além de estímulos com lábios e língua, a respiração (ofegante, de preferência) e os sussurros (de palavras picantes, por favor) podem ser armas de sedução extra.

Pescoço

Vale usar dedos, assoprar, beijar ou lamber.

Toda a região é sensível, mas quando se estimula a área da orelha até o ombro, é arrepio garantido.

Mão, atrás do joelho, canela e dobra do cotovelo

Beijos, carícias e massagem com as pontas dos dedos são bem-vindos.

São lugares dos quais ninguém fala. Essas regiões, no entanto, têm uma sensibilidade muito boa por causa da pele fina.

Em volta dos seios

Acariciar o peito está na lista básica de preliminares, mas bem ali pertinho, mais precisamente entre os mamilos, existe um ponto geralmente explorado em massagens de shiatsu conhecido como "ponto de ansiedade" e que pode ser estimulado de forma erótica, junto com a estimulação dos seios, dos mamilos.

Vale brincar com algo quente ou frio, como pedra de gelo, dependendo da sensibilidade da pessoa.

Alguns pensam que a sensibilidade na região é concentrada no mamilo, mas ela está em todo o seio.

Bumbum e virilha

Uma bela de uma massagem estimula bastante a região. Recomenda-se ainda uso de um óleo para ajudar no movimento, e também vibradores.

Ânus e períneo

A dica é começar com uma pequena massagem, usando gel, sem introduzir o dedo. Pode-se ainda usar um massageador.

Por ser uma área mais complicada, seja por preconceito, medo de sentir dor ou nojo, recomenda-se não ir logo de cara para essa parte: deixe a pessoa o mais relaxada possível.

Nas mulheres, o períneo é a região entre a vagina e o ânus; nos homens, fica entre o sacro escrotal e o ânus. Ali também é o ponto onde se concentra a energia vital tântrica, chamada de kundalini, que parte do períneo e sobe pela coluna espinhal até a cabeça.

Por essa condição, é uma área extremamente sensível, que deve ser estimulada com massagens, beijos, lambidinhas?

Lateral do corpo

O passar dos dedos por toda área é um ótimo estímulo.

É uma região boa para "acordar o corpo". Pontos importantes que não devem ser ignorados é a lateral do corpo, a parte interna das coxas e o abdômen. Carícias, beijos, mordiscadinhas e outros carinhos são muito bem-vindos.

Umbigo e pés

Vale ir aos poucos, com toques leves e beijos, para não incomodar.

São regiões com muitas terminações nervosas também, mas dependendo do estímulo, pode provocar cócegas.

Ponto U

O ponto U fica entre a uretra e o canal vaginal, próximo do clitóris, e é muito bem estimulado pela língua, dedo ou ponta do pênis.

Há ainda estimuladores de clitóris como a bomba de sucção. Quem usou garante que teve muitos orgasmos.

Ponto G

Fica cerca de dois centímetros da entrada da vagina, para cima.

Uma dica é a própria mulher encontrar o local com a masturbação e indicar ao parceiro.

Há estimuladores específicos para ajudar a chegar lá, como um bullet com uma espécie de vírgula.

Ponto A

Localizado no fundo do canal vaginal, próximo ao colo.

É preciso que o pênis ocupe todo espaço para se chegar nele.

O recomendável é a mulher ficar sentada, fazendo bastante movimento.

Fonte: Nelly Kim Kobayashi, sexóloga

*Com matéria publicada em 9/05/2023