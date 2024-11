Zé sugere que Yuri esteja apaixonado por Sacha: 'Vão morrer antes de você'

Zé Love insinuou a aliança entre Sacha Bali e Yuri Bonotto seja devido a uma suposta relação homoafetiva entre os peões.

O que aconteceu

Zé questionou o que Sacha faz para conseguir a aliança de Yuri. Ele deu a entender que Yuri poderia ter sentimentos amorosos pelo peão.

Zé: "O que você faz pra ele? Que amor é esse? Caralh*, mano, deve ser apaixonante mesmo. Ele está apaixonado, viu? Se você me falar o que você faz com ele, eu saio daqui agora".

Sacha: "É porque a gente é amigo".

Zé: "Não, não é amigo, não".

Yuri: "Você está insinuando que a gente é namorado?".

Zé: "Eu não falei isso".

Yuri: "Se não é amigo, é o quê?".

Zé: "Por que você está com o olho vermelho? Você está nervoso?".

Yuri: "Não, é da maquiagem. Minha bochechinha é rosinha também. O cara tem problema que eu rebolo, com o meu corpo, com a minha bochecha vermelha... É porque a gente tá ficando, pô".

Zé: "eu tô perguntando pra ele! Caralh*, p*rra! Tô falando com o cara, mano".

Yuri: "A gente está ficando! Você tem preconceito?".

Zé: "Nenhum, cara! Eu tô perguntando pra ele. Quero saber o feitiço do cara".

Yuri: "Feitiço é o teu, de Zé Lúcifer".

Zé: "Fala qual é o seu feitiço, mano. É um feitiço, na moral, velho. Mas é legal, porque esses caras vão todos morrer antes de você. Pode ter certeza. Ele [Yuri] vai morrer antes de você [Sacha], viu? Você vai ficar".

Yuri: "Vou até bater o sino porque Zé Love acha que eu vou morrer antes do Sacha sair".

Zé: "Vai sair antes dele mesmo".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 64430 votos 0,02% Albert Bressan 0,12% Babi Muniz 0,02% Fernando Presto 0,15% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,61% Gui Vieira 0,02% Gilsão 0,23% Gizelly Bicalho 0,07% Juninho Bill 1,88% Luana Targino 44,68% Sacha Bali 1,85% Sidney Sampaio 9,04% Vanessa Carvalho 9,01% Yuri Bonotto 32,28% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 64430 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso